Единоборцев 25 городов собрал турнир «Герои Отечества» с главной площадкой в Люберцах

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Порядка 8 тыс. спортсменов из 25 городов России присоединились к масштабному турниру по единоборствам «Герои Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Центральной площадкой этого события стал Дворец спорта «Триумф» в Люберцах. Оттуда был организован телемост.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Фото: пресс-служба Минспорта МО
На главной площадке турнира состоялись также мастер-классы от профессиональных спортсменов и ветеранов. Помимо этого, зрители смогли участвовать в плетении маскировочных сетей, армрестлинге, шахматных матчах. Организатором турнира выступил спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке правительства Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Читайте также:
В Кашире провели новогоднюю эстафету для детей с ОВЗ
В турнире «Русская матрёшка» в Подмосковье примут участие более 300 спортсменов
Подмосковный лыжник Малов выиграл две медали на международном турнире
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Турнир, посвящённый участникам спецоперации, собрал представителей 15 видов единоборств из разных уголков страны, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Почётными гостями стали Герои России и участники СВО, награждённые за боевые заслуги», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
На главной площадке турнира состоялись также мастер-классы от профессиональных спортсменов и ветеранов. Помимо этого, зрители смогли участвовать в плетении маскировочных сетей, армрестлинге, шахматных матчах. Организатором турнира выступил спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке правительства Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Читайте также:
В Кашире провели новогоднюю эстафету для детей с ОВЗ
В турнире «Русская матрёшка» в Подмосковье примут участие более 300 спортсменов
Подмосковный лыжник Малов выиграл две медали на международном турнире
Лора Луганская