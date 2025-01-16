Бадаев ответил на обвинения в продажности боя Одилова против Ибрагимова

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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев назвал недалекими и ничем не подкрепленными мнения о том, что Фаридун Одилов продал и сдал свой бой против Адлана Ибрагимова. По его мнению, к подобным заявлениями нельзя относиться серьезно.
«Я попытался объяснить людям, что они заблуждаются, на что мне ответили: «Что ты нам рассказываешь? Мы все знаем. Он продал». Откуда знаете, как можете доказать? О чем с такими людьми говорить? Бред. Люди что-то себе придумали. Каково самому бойцу, из которого вчера делали национального героя, говорили, что «Терминатор» всех «сожрет», и при первом поражении так от него отвернуться?» — посетовал Бадаев в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, бой Одилова против Ибрагимова прошел в декабре 2024 года, став финалом Гран-при ACA в тяжелом весе. Победу одержал второй боец, взяв соперника на удушающий захват в четвертом раунде.
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