Заявление Фьюри о завершении карьеры сравнили с притчей о мальчике и волках

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Обладатель пояса WBA Asia Алексей Папин сравнил слова британского боксера Тайсона Фьюри о завершении карьеры с притчей о мальчике и волках. Он считает, что боец еще выйдет в ринг до конца 2025 года.
«Давайте не забывать, что Тайсон уже не раз говорил о завершении карьеры. Мне в этой ситуации откликается наша известная притча «Волки, волки». Уже просто-напросто не верю таким громким заявлениям британца. Не верится в них ещё и по той простой причине, что Фьюри сейчас совершенно не на том этапе карьеры, когда уход на пенсию выглядит логичным», — пояснил Папин в беседе с RT.В то же время бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, как Тимоти Джонсон стал его соперником. В интервью MMA.Metaratings.ru он отметил, что до американца ему предлагали других соперников, но бои с ними срывались.
«В итоге предложили Тимоти Джонсона. Мы согласились. Мой бой хотели сохранить в карде, поэтому всех все устроило», — отметил спортсмен.Читайте также:
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