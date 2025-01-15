Лига не стала увольнять бойца, участвовавшего в перестрелке у офиса Wildberries

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Лига АСА не стала увольнять своего бойца Абубакра Местоева, который участвовал в перестрелке у офиса Wildberries в сентябре прошлого года и был ранен. Об этом заявил вице-президент лиги Асланбек Бадаев. По его мнению, сейчас имеет значение только его лечение.
«Он лечится и находится в стадии восстановления. Никто его не увольнял. Он – боец лиги ACA, но недоступен сейчас. Речь не идет о том, чтобы биться в ACA или ММА, речь идет о возвращении здоровья. Он восстанавливается, и только это сейчас имеет значение», — пояснил Бадаев в интервью MMA.Metaratings.ru.В издании напомнили, что стрельба в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке, произошла 18 сентября 2024 года. В результате пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. Среди получивших ранения были четверо бойцов: Абубакар Местоев, Умар Чичаев, Рашид Кодзев и Ислам Эльмурзаев (Цечоев).
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