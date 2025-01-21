Бадаев: Умар Нурмагомедов со временем станет чемпионом UFC

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев, комментируя поражение Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили, заявил, что дагестанец обязательно станет чемпионом UFC. По его словам, титул Умара — лишь вопрос времени.
«Судью, поставившего 4:1, тяжело понять. Умару все-таки не хватило опыта чемпионских пятираундовых боев, именно опыта в клетке. И в нужный момент чуть-чуть не хватило Умару, и победил более опытный боец. Но я считаю, что Умар Нурмагомедов все равно будет чемпионом. Это вопрос времени. Сейчас он получил серьезный опыт, который поможет ему в будущем», — поделился Бадаев своим анализом боя в беседе с RT.В то же время чемпион лиги АСА Магомедрасул Гасанов назвал причиной поражения Нурмагомедова перелом пальца. В интервью MMA.Metaratings.ru он отметил, что не будь у дагестанца травмы, грузин не смог бы одержать верх.
«В пятом раунде от Мераба был тейкдаун и один хороший удар. У Умара были удары руками и ногами. Даже по поединку запомнились все активные действия именно Нурмагомедова», — пояснил боец.Читайте также:
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