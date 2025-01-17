Тренер Магомедов: нельзя исключать победу Царукяна в бою с Махачевым

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Российский тренер Сухраб Магомедов заявил, что нельзя исключать победу Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым. Однако, по его мнению, фаворитом в поединке остается дагестанец.
«Царукян хороший спортсмен. Очень дисциплинированный. Все делает то, что говорит сам и говорят ему в плане режима тренировок и распорядка дня. Но и Ислам такой же. Два сильных бойца. В поединке может быть что угодно. Нельзя исключать победу одного или другого», — поделился он в интервью MMA.Metaratings.ru.Магомедов еще раз подчеркнул, что не стоит утверждать ничего однозначного касательно исхода поединка. Он добавил, что ждет техничный и зрелищный бой, но ставку делает на Махачева.
Напомним, поединок Махачева и Царукяна пройдет на турнире UFC 311, который состоится в ночь на воскресенье, 19 января. На счету дагестанца 26 побед и одно поражение, у армянина — 22 победы и 3 поражения.
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