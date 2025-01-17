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Тренер Магомедов: нельзя исключать победу Царукяна в бою с Махачевым

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Российский тренер Сухраб Магомедов заявил, что нельзя исключать победу Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым. Однако, по его мнению, фаворитом в поединке остается дагестанец.
«Царукян хороший спортсмен. Очень дисциплинированный. Все делает то, что говорит сам и говорят ему в плане режима тренировок и распорядка дня. Но и Ислам такой же. Два сильных бойца. В поединке может быть что угодно. Нельзя исключать победу одного или другого», — поделился он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Магомедов еще раз подчеркнул, что не стоит утверждать ничего однозначного касательно исхода поединка. Он добавил, что ждет техничный и зрелищный бой, но ставку делает на Махачева.



Напомним, поединок Махачева и Царукяна пройдет на турнире UFC 311, который состоится в ночь на воскресенье, 19 января. На счету дагестанца 26 побед и одно поражение, у армянина — 22 победы и 3 поражения.

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Стало известно, кто близок к уходу из «Торпедо»
Футболисты Корян и Камара могут покинуть московский ФК «Торпедо»
17 января 2025, 23:53

Фото: istockphoto/Pixfly

Московский ФК «Торпедо» сообщило нападающему Аршаку Коряну, что намерен прекратить с ним сотрудничество, та же судьба может ждать и малийца Мамаду Камара. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«С приходом бразильца Алессона и колумбийца Эстивена Гусмана «автозаводцы» не вписываются в лимит на легионеров — их уже пятеро при четырех разрешенных в Первой лиге», — пишет портал.
Отмечается, что Коряном заинтересовался армянский «Урарту», однако футболист не решается дать положительный ответ, так как хочет играть именно в российском чемпионате.

Напомним, по завершению первой части сезона «Торпедо» занял второе место с 43 баллами в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Балтики» на два очка.

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#спартак
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#футболист
#спорт
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Двалишвили назвали Хабибом в плане напора
Тренер Магомедов назвал Хабибом в плане напора бойца Двалишвили
17 января 2025, 23:48

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский тренер Сухраб Магомедов назвал Хабибом в плане напора бойца Мераба Двалишвили, а его следующего оппонента Умара Нурмагомедова — фаворитом боя. Также он оценил сильные и слабые стороны бойцов.
«Двалишвили берет не только напором. Он и держит удары. Крепкий парень. Не было такого, чтобы он сломался физически или ментально. Но Умар, конечно, техничнее в плане грэпплинга. У Мераба есть хорошая защита от партера и в стойке. У Нурмагомедова есть хорошая стойка, но без разового нокаутирующего удара с руки», — поделился мнением Магомедов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, поединок Нурмагомедова с Двалишвили станет титульным в легчайшем весе на турнире UFC 311 и пройдет в ночь на воскресенье, 19 января. На счету первого бойца 18 побед, второго — 18 побед и 4 поражения.

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#защита
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open
17 января 2025, 22:25

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин

Выступающая за Московскую область Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В матче второго круга 15-я ракетка мира обыграла Магдалену Френх из Польши. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2. Теперь подмосковная спортсменка встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая является действующей победительницей соревнований», – рассказали в ведомстве.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января на корте «Мельбурн Парк Арены». Эти соревнования – первый в новом году турнир Большого шлема.

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В «Челси» перейдет 16-летний нападающий «Кайрата» Сатпаев
17 января 2025, 16:58

Фото: istockphoto/FotografieLink

16-летний центральный нападающий алматинского «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев перейдет в английский клуб «Челси». Об этом стало известно Meta-ratings.kz.
Британцы, как отмечается, окончательно договорились с казахстанским клубом о трансфере юноши. Предполагается, что Сатпаев перейдет в клуб уже на следующей неделе, однако другие детали о сделке, включая денежную часть вопроса, пока что неизвестны.

Ранее стали известны шансы игрока «Химок» Георгия Джикии вернуться в «Спартак». Бывший заместитель генерального директора «крсно-белых» Владимир Кузьмичев отметил, что такой исход маловероятен из-за негативных комментариев обеих сторон во время ухода футболиста, однако Джикия может ориентироваться на переход в другой клуб.

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#великобритания
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Всероссийский турнир по бадминтону в Подмосковье принял более 600 участников
17 января 2025, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Более 600 спортсменов приняли участие в всероссийских соревнованиях по бадминтону «Новогодний волан», которые состоялись в спорткомплексе «Борисоглебский» в подмосковном Раменском, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками соревнований стали представители разных регионов России, среди них были члены национальной сборной, победители региональных и всероссийских чемпионатов», — говорится в сообщении.
В мужском одиночном разряде золотую медаль завоевал подмосковный спортсмен Артур Печенкин. На вторую ступень пьедестала поднялся ещё один представитель Подмосковья — Владислав Добычкин. А третье место разделили Никита Мулеев из Татарстана и Дмитрий Клименко из Санкт-Петербурга.

В женском одиночном разряде золото взяла Евгения Косецкая из Татарстана, серебро — Галина Мезенцева из Башкортостана, а бронзу — представительницы Москвы Дарья Потапова и Александра Чушкина.
В мужском парном разряде лучшими стали Артур Печенкин из Подмосковья и Александр Зинченко из Москвы, в женском — спортсменки из Санкт-Петербурга Алёна Яковлева и Анастасия Боярун, а в смешанном — москвичи Виктория Воробьева и Александр Зинченко.

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#спорт
#соревнования
#турнир
#раменское
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Названы клубы РПЛ, которые нуждаются в усилении
Колосков: все клубы РПЛ нуждаются в усилении
17 января 2025, 12:51

Фото: istockphoto/FotografieLink

Все клубы Российской Премьер-лиги нуждаются в усилении, а на трансферном рынке образовалось затишье, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его мнению, последнее время не произошло ни одного серьезного перехода, который мог бы усилить какую-либо команду.
«Это касается и пяти ведущих клубов. Непонятно, в чем причина такой политики. Но ясно, что всем нужно усиление, в том числе «Зениту» и «Краснодару». А пока мы видим тишину. Будем ждать. Может, что-то и проявится, но пока мы видим полную инертность и затишье», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, первое трансферное окно РПЛ в этом году откроется 23 января, а первый весенний тур чемпионата пройдет 28 февраля и начнется с игры «Динамо» Мх – «Локомотив».

В турнирной таблице лиги на первом месте сейчас располагается «Краснодар», на втором «Зенит», на третьем — «Спартак». Клубы набрали 39, 39 и 37 очков соответственно.

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#спартак
#рпл
#игры
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#футбол
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Тренер Магомедов: Омаров выйдет на бой с Сулеймановым в своей лучшей форме
17 января 2025, 12:43

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Российский тренер Сухраб Магомедов заявил, что чемпион ACA в полулегком весе Ислам Омаров выйдет на бой с бывшим обладателем титула Алиханом Сулеймановым в своей лучшей форме. По его словам, после победы в Гран-при боец не дает себе никаких поблажек.
«Мы проходим сборы, готовимся утром и вечером. Мы будет готовы на 100 процентов к Сулейманову. Нигде и ни в чем себе Омаров уступки не делает», — рассказал он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, поединок Омарова и Сулейманова пройдет 22 февраля в Москве. Первый боец имеет 13 побед и 0 поражений, второй — 16 побед и 3 поражения, одно из которых от Омарова в 2023 году.

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#интервью
#спорт
#бокс
#борьба
#тренировки
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Биатлонист Латыпов: нельзя зацикливаться на отсутствии крупных соревнований
17 января 2025, 12:41

Фото: iStock/vlado85rs

Не стоит зацикливаться на том, что российские биатлонисты не могут участвовать в крупных соревнованиях, лучше искать положительные моменты в сложившейся ситуации. Об этом заявил биатлонист Эдуард Латыпов, отметив, что спортсменам стоит быть готовым ко всем возможным исходам.
«Стало ли в этом сезоне проще, чем год назад, или сложнее? Если вы имеете в виду мотивацию, она всегда есть. Это ведь зависит от того, какие ты цели перед собой ставишь. Когда есть цель стать в чем-то лучше, сильнее, это в любом случае толкает вперед», — поделился Латыпов в интервью RT.
В то же время перспективы российского спорта в условиях бана оценил и игрок мини-футбольной команды «Норильский никель» и сборной России Нандо. В беседе с Metaratings.ru футболист подчеркнул, что чемпионат стал сильнее, так как у команд появилось больше времени на подготовку и тренировки.
«У болельщиков пропал интерес к российскому футзалу? Согласен. Раньше были более полные трибуны. В мире неприятная ситуация, это тоже могло повлиять на болельщиков. Сейчас мало ходят на футзал», — пояснил Нандо.
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#медали
#интервью
#тренировки
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#футболист
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Стали известны шансы Джикии вернуться в «Спартак»
Экс-замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: возвращение Джикии в клуб маловероятно
17 января 2025, 12:35

Фото: istockphoto/FotografieLink

Бывший заместитель генерального директора ФК «Спартак» Владимир Кузьмичев оценил шансы игрока «Химок» Георгия Джикии. По его мнению, такой исход маловероятен из-за негативных комментариев обеих сторон во время ухода футболиста от «красно-белых», однако Джикия может уйти в другой клуб.
«Для любого амбициозного игрока «Химки» — это не предел мечтаний. Если будут предложения, которые устроят все стороны, то Джикия рассмотрел бы такой вариант. В том числе Георгий будет рассматривать и зарубежные варианты. Летом это было возможно, но, к сожалению, не сложилось», — поделился Кузьмичев в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, в годы игры за «Спартак» Георгий Джикия стал чемпионом России, обладателем кубка и Суперкубка страны. За клуб он сыграл 215 матчей и забил 5 голов.

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