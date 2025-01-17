Слова Фьюри о завершении карьеры назвали блефом

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Чемпион WBA Asia в среднем весе россиянин Павел Сосулин прокомментировал заявление Тайсона Фьюри о завершении карьеры. По его мнению, британец в очередной раз блефует, потому общественность отнеслась спокойно к этим словам.
«Это большой бизнес, в котором большие деньги. Вот они и играют в какие-то игры. В трилогии с Александром Усиком нет смысла. Она попросту неинтересна, в том числе и самому Усику. Он двигается дальше. А вот вывеска Фьюри — Джошуа очень хорошая», — поделился Сосулин в беседе с RT.Тем временем появилась новая информация о бое полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева с чемпионом Алексом Перейрой. Как рассказал тренер Сухраб Магомедов в интервью MMA.Metaratings.ru, вокруг поединка продолжаются разговоры, однако даты по-прежнему нет.
«На протяжении нескольких лет нам обещают титульный бой. Перед нами только преграда в лице Перейры. Он бегает, и они понимают, что Алекс не победит Магомеда. Его единственный шанс – попасть. Больше у Перейры ничего нет», — пояснил Магомедов.Читайте также:
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