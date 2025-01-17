Двалишвили назвали Хабибом в плане напора

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Российский тренер Сухраб Магомедов назвал Хабибом в плане напора бойца Мераба Двалишвили, а его следующего оппонента Умара Нурмагомедова — фаворитом боя. Также он оценил сильные и слабые стороны бойцов.
«Двалишвили берет не только напором. Он и держит удары. Крепкий парень. Не было такого, чтобы он сломался физически или ментально. Но Умар, конечно, техничнее в плане грэпплинга. У Мераба есть хорошая защита от партера и в стойке. У Нурмагомедова есть хорошая стойка, но без разового нокаутирующего удара с руки», — поделился мнением Магомедов в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, поединок Нурмагомедова с Двалишвили станет титульным в легчайшем весе на турнире UFC 311 и пройдет в ночь на воскресенье, 19 января. На счету первого бойца 18 побед, второго — 18 побед и 4 поражения.
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