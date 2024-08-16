Бадминтонист Степаков из Подмосковья выиграл международный турнир в Афганистане

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен Глеб Степаков из Московской области завоевал две медали — золотую и серебряную — на международном турнире по бадминтону Afghanistan Badminton Championship, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль Глебу Степакову принесли соревнования в парном мужском зачёте, а серебряную медаль подмосковный спортсмен выиграл в одиночном зачёте», — отмечается в сообщении.Сам спортсмен высоко оценил организацию чемпионата и отметил, что участие в соревнованиях такого уровня очень важно для профессионального развития.
«Здорово снова оказаться на международном турнире, обменяться спортивным мастерством с игроками из других стран, получить опыт. Для нас, как для личников, это очень важно. Хочется отметить высокий уровень турнира – от проживания и безопасности игроков до призового фонда», — сказал Степаков.Турнир проводился с 12 по 14 августа в Кабуле.
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