Команды трёх стран оспорят Кубок губернатора Московской области по гандболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Чехове с 16 по 18 августа пройдут матчи международного Кубка губернатора Московской области по гандболу. Почётный трофей оспорят команды из России, Белоруссии и Ирана, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В турнире примут участие две российские команды – «Чеховские медведи» и «Пермские медведи». Также зрители увидят игру иранского гандбольного клуба «Табас» и белорусского «СКА-Минск». Всего команды проведут шесть встреч. Соревнования пройдут на домашней арене «Чеховских медведей» – во дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова», – говорится в сообщении.Купить билеты на матчи можно на сайте.
«Хочу поблагодарить губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за помощь в организации традиционного турнира в Чехове. Это событие помогает консолидировать гандбольное сообщество. В этом году на Кубке губернатора соперники будут очень достойные. Мы рады их приветствовать. Для гостей мы создадим самую комфортную обстановку», – пообещал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.Кубок губернатора Московской области по гандболу проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская