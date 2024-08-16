Российская фигуристка рассказала о попытке изнасилования и суицида

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Член сборной России по фигурному катанию Анастасия Зинина сообщила, что пережила три попытки суицида и одну попытку изнасилования. Также фигуристка пожаловалась на врачебную ошибку, которая едва не сделала ее инвалидом.
«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не ставшая инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», – написала Зинина своем Instagram (признан экстремистским и запрещен в РФ).
Позже спортсменка удалила пост и пояснила, что в публикации хотела рассказать о своем личностном росте и преодолении трудностей. Также фигуристка выразила сожаление, что ее пост вызвал негативную реакцию.
«Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры речи не было», – написала позже Анастасия.
В сезоне 2022/23 Зинина завоевала бронзовую медаль на Гран-при России. В 2023 году Анастасия попала в основной состав сборной России.
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