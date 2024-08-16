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Российская фигуристка рассказала о попытке изнасилования и суицида

17-летняя фигуристка Зинина рассказала о попытках суицида и изнасилования
16 августа 2024, 12:48
Фото: iStock/vkovalcik

Фото: iStock/vkovalcik

Член сборной России по фигурному катанию Анастасия Зинина сообщила, что пережила три попытки суицида и одну попытку изнасилования. Также фигуристка пожаловалась на врачебную ошибку, которая едва не сделала ее инвалидом.
«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не ставшая инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», – написала Зинина своем Instagram (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Позже спортсменка удалила пост и пояснила, что в публикации хотела рассказать о своем личностном росте и преодолении трудностей. Также фигуристка выразила сожаление, что ее пост вызвал негативную реакцию.


«Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры речи не было», – написала позже Анастасия.

В сезоне 2022/23 Зинина завоевала бронзовую медаль на Гран-при России. В 2023 году Анастасия попала в основной состав сборной России.

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#фигурное катание
Команды трёх стран оспорят Кубок губернатора Московской области по гандболу
15 августа 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Чехове с 16 по 18 августа пройдут матчи международного Кубка губернатора Московской области по гандболу. Почётный трофей оспорят команды из России, Белоруссии и Ирана, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В турнире примут участие две российские команды – «Чеховские медведи» и «Пермские медведи». Также зрители увидят игру иранского гандбольного клуба «Табас» и белорусского «СКА-Минск». Всего команды проведут шесть встреч. Соревнования пройдут на домашней арене «Чеховских медведей» – во дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова», – говорится в сообщении.
Купить билеты на матчи можно на сайте.
«Хочу поблагодарить губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за помощь в организации традиционного турнира в Чехове. Это событие помогает консолидировать гандбольное сообщество. В этом году на Кубке губернатора соперники будут очень достойные. Мы рады их приветствовать. Для гостей мы создадим самую комфортную обстановку», – пообещал главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.
Кубок губернатора Московской области по гандболу проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Около 900 спортсменов стартуют в заплыве на открытой воде в Рузе
15 августа 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На Рузском водохранилище 17 августа состоится первый массовый заплыв нового этапа X-WATERS World Championship – X-WATERS Moscow Ruza 2024. На старт выйдут около 900 пловцов-любителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при информационной поддержке которого проходят соревнования.
«Заплыв X-WATERS Moscow Ruza пройдет на базе санатория «Русь». В программе заплыва дистанции 500 м, 1, 3 и 5 км, эстафета из двух этапов по 1 км, а также детские заплывы на 50 и 200 м. Каждый финиширующий получит медаль. Сильнейшие участники поборются за призы чемпионата X-WATERS World Championship 2024 по итогам всех стартов сезона», – рассказали в министерстве.
В заплыве примут участие спортсмены из нескольких регионов России и других стран. Спортивная программа мероприятия будет совмещена с культурной. Для участников и гостей соревнований проведут экскурсии по достопримечательностям Рузы.

Организатором мероприятия выступает крупнейшая международная плавательная серия, основанная в России, – X-WATERS.

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#спорт
#плавание
#руза
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Чинквини объяснил, почему в этом сезоне «Зениту» будет проще
Чинквини: «Зенит» сейчас очень силён
15 августа 2024, 18:21

Фото: iStock/mel-nik

Итальянский менеджер Оресте Чинквини высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Зенит» испытает меньше проблем, поскольку на данный момент команда обладает значительной силой.
Он высказал уверенность в победе команды.

«Зенит» сейчас очень силён, важнейший клуб для России, их поддерживает большая компания. Семак продлил контракт и это имеет большое значение. В него верят, а он даёт результат. В прошлом сезоне «Динамо» стало очень серьезным конкурентом, но в этом сезоне им должно быть попроще. Верю, что «Зенит» станет чемпионом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чинквини.

Ранее бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявлял о стабильности ЦСКА. Так он комментировал игру команды в новом сезоне при тренере Марко Николиче.

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#спорт
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#контракт
#рпл
#футбол
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Мостовой раскрыл, как решить ситуацию Соболеву и «Спартаку»
Мостовой рекомендовал сторонам искать компромисс
15 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/Алексей Даничев

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии о перспективах форварда Александра Соболева в «Спартаке» заявил, что обеим сторонам в этой ситуации нужно прийти к компромиссу.
«Ситуация с Соболевым очень сложная, но мы не знаем всех деталей. Не знаем, кто и что кому говорил. Какой бы я дал совет? Надо искать компромисс, иного не дано. Тут нужно желание двух сторон, чтобы выйти из этой ситуации. Надеемся, она решится благополучно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Напомним, что Александр Соболев провёл на поле за «Спартак» в нынешнем сезоне, отыграв всего лишь 67 минут. Отмечается, что на данный момент футболист отстранён от первой команды.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение о том, что нападающий Артём Дзюба нужен «Крыльям Советов».

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#спорт
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#переход
#спартак
#футболист
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Мостовой раскрыл, кому нужен Дзюба
Мостовой: Дзюба необходим «Крыльям Советов»
15 августа 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о том, что нападающий Артём Дзюба нужен «Крыльям Советов».
«Дзюба однозначно нужен самарцам. Это команда, которой не хватает хороших футболистам. Артем же без клуба. Если он хочет играть, то надо искать команду. Вряд ли у него много вариантов, но он еще год-два сможет помочь любой команде. Дзюба ведь не говорил, что заканчивает карьеру, поэтому пусть играет», — выразил уверенность в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснял переход нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в ПАОК желанием попробовать себя на новом месте, а также стремлением участвовать в еврокубках.

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#переход
#футбол
#спорт
#спортсмены
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Губерниев предрёк рост числа российских спортсменов с нейтральным статусом
15 августа 2024, 17:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что после Олимпиады в Париже вырастет число российских спортсменов, которые оформят нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
«Но нам надо возвращать флаг и гимн. Гребцы сейчас поедут в Самарканд на чемпионат мира полным составом. Также скоро будет отбор на Кубок Доброй Воли. Мне нравится подход белорусов к этому вопросу, а они ведь завоевали несколько медалей в Париже», – добавил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Прежде комментатор поделился впечатлениями от открытия Олимпийских игр в Париже. Особое внимание он уделил бывшей российской легкоатлетке Елене Куличенко, которая в этом году представляла Кипр.

Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что на Паралимпийских играх в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе.

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#чемпионат мира
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#россия
#соревнования
#спортсмены
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Подмосковные гандболисты выиграли Спартакиаду учащихся, разгромив москвичей
15 августа 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области выиграла соревнования по гандболу среди юношей в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В полуфинальных матчах представители Подмосковья разгромили сборную Краснодарского края со счетом 43:30. В финале команда Московской области встретилась с соперниками из Москвы. В упорной борьбе подмосковные спортсмены завершили игру убедительной победой – 38:26», – говорится в сообщении.
Турнир среди гандболистов 2008-2009 годов рождения проходил в Астрахани. За призовые места боролись команды из 12 регионов.

В министерстве напомнили, что XII летняя Спартакиада учащихся России проводится по 51 виду спорта. Финальные соревнования пройдут в сентябре этого года.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#спартакиада
#подмосковье
#московская область
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На чемпионат мира по русским шашкам съедутся спортсмены из 25 стран
15 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/graphics.vp

Чемпионат мира по русским шашкам будет проходить с 5 по 15 сентября на территории парка «Патриот» Одинцовского городского округа, участие в турнире примут спортсмены из 25 стран, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками чемпионата станут спортсмены из США, Китая, Белоруссии, Германии, Казахстана, Турции, Киргизии, Норвегии, Монголии, Колумбии, Азербайджана, Эфиопии, Таджикистана, Конго, Туркмении, Анголы, Узбекистана, Венгрии, Молдавии, Болгарии, Грузии, Литвы, Латвии, Румынии и России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в сборную России вошли 28 сильнейших отечественных спортсменов.

В рамках чемпионата состоится также «Гала-матч Лидеров». В рамках этого матча в шашки сыграют представители государственной власти, руководители крупнейших корпораций и компаний, а также знаменитости.

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#минспорта мо
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#парк «патриот»
#одинцовский городской округ
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Стало известно число спортсменов из России на Паралимпиаде в Париже
На Паралимпиаде в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе
14 августа 2024, 22:29

Фото: istock/Natalia Kirsanova

На Паралимпийских играх в Париже выступят 90 спортсменов из России в нейтральном статусе. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс в беседе с ТАСС. Еще 8 нейтральных участников — спортсмены из Белоруссии, отметил он.
«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России и 8 из Белоруссии. МПК принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — пояснил Спенс.
В марте этого года МПК предоставил критерии, по которым паралимпийцам из России разрешат участвовать в соревнованиях. Сообщалось, что им будет разрешено выступление только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в открытии и закрытии Игр, а их медали не будут учитывать в общем зачете.

Паралимпийские игры в Париже начнутся 28 августа и продлятся до 8 сентября.

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