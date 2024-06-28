Бадминтонисты Подмосковья выиграли семь наград первенства РФ по спорту лиц с ПОДА

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Все три золотые медали в копилку сборной Московской области положил Андрей Васин из Егорьевска: он показал лучшие результаты в одиночном, парном и смешанном разряде», — говорится в сообщении.Серебряные награды завоевали подмосковные бадминтонистки Софья Кислова в одиночном разряде класса «SL4» и Анастасия Панченко в одиночных соревнованиях в классе «WH2». Кроме того, Софья Кислова вместе с ещё одной представительницей Подмосковья Ксенией Лонкиной завоевали бронзу в парном разряде среди девушек в классах «SL3-SU5».
А вторую бронзовую медаль подмосковной команды выиграли Дмитрий Ткачук и Андрей Кудинов в парном зачёте в классах «SL3-SL4».
По итогам первенства сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачёте. На первое место вышла сборная Чувашии, замкнула тройку лидеров команда Татарстана.
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