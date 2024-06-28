В Подмосковье состоялся турнир «Содружество спецназа»

Фото: Артём Мишуков
В Красногорске прошел турнир «Содружество спецназа». Об этом сообщил корреспондент.
Мероприятие прошло в преддверии Дня ветеранов боевых действий на лыжном стадионе имени Ивана Утробина.
На торжественной церемонии открытия выступили руководитель Главного управления Андрей Тагаев, заместитель руководителя ГУРБ Московской области — начальник Управления экономической безопасности Артём Черепякин, руководитель отделения «Офицеры России» городского округа Красногорск Алексей Клочков, Герой России Александр Головашкин и другие почётные гости.
Также сотрудники спецназа состязались в личном первенстве по подтягиванию на турнике с дополнительным весом в 24 килограмма.
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На торжественной церемонии открытия выступили руководитель Главного управления Андрей Тагаев, заместитель руководителя ГУРБ Московской области — начальник Управления экономической безопасности Артём Черепякин, руководитель отделения «Офицеры России» городского округа Красногорск Алексей Клочков, Герой России Александр Головашкин и другие почётные гости.
«В соревнованиях участвовали три команды, в состав которых вошли более 20 сотрудников отделения специального назначения Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области. Наиболее захватывающим и зрелищным событием турнира стала эстафета. Участники надевали бронежилет, на голову — шлем, брали в руки автомат и на скорость преодолевали дистанцию. Затем им предстояло пронести 70-килограммовое колесо, перекантовать 200-килограммовую покрышку грузовика и быстро перенести «раненого» на расстояние 50 метров», — поделился корреспондент.
Также сотрудники спецназа состязались в личном первенстве по подтягиванию на турнике с дополнительным весом в 24 килограмма.
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Мира Полтева