В Подмосковье состоялся турнир «Содружество спецназа»

Боец UFC Хамзат Чимаев снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил вице-президент международной лиги АСА Руслан Хамзаев. 22 июня Чимаев должен был драться с Робертом Уиттакером в Саудовской Аравии.