Комментатор Губерниев призвал допущенных спортсменов ехать на Олимпиаду

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
Российские спортсмены, получившие допуск на Олимпийские игры, должны ехать в Париж.
Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Он выразил надежду на то, что спортсмены, настроенные поехать в Париж, получат допуск. Комментатор пообещал болеть за тех, кто получит право выступить на Играх.
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«Если есть возможность ехать и выступать, при наличии допуска надо это делать. Но ситуация непростая. Увы, ограничения в отношении российского спорта в последние годы вводят разные федерации. Всплывают какие-то дисквалификации. Вспомните, как в 2016-м в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро трепали нервы Юлии Ефимовой. Тогда ей не позволили выиграть золотую медаль. Но выбирать не приходится, повлиять на ситуацию мы не можем», – сказал Губерниев RT.
Он выразил надежду на то, что спортсмены, настроенные поехать в Париж, получат допуск. Комментатор пообещал болеть за тех, кто получит право выступить на Играх.
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Лора Луганская