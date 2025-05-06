Байрамян раскрыл секретный чат «Ростова»

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что экс-тренер «желто-синих» Валерий Карпин остался в чате команды и даже пишет в нем. Футболиста цитирует портал «РБ Спорт».
«…У нас есть чат с игроками, где Валерий Георгиевич остался и пишет (…) В любой момент я могу ему написать, он ответит», — прокомментировал Байрамян.Он добавил, что виделся и общался с Карпиным последний раз в Северной столице. По словам армянского игрока, 56-летний тренер счастлив, а бывшие подопечные рады за него. Карпин ушел с поста тренера «Ростова» 25 февраля.
В настоящее время «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, заработав 38 очков.
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