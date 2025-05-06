Байрамян ждет возвращения России в мировой футбол в следующем сезоне

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Армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью «РБ Спорт» поделился своим мнением о приостановлении участия российских команд в международных турнирах.
С весны 2022 года клубы и сборные России не могут участвовать в официальных соревнованиях.
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«Отстранение российских команд от международных турниров, безусловно, влияет на желание продолжать карьеру. Мне тоже хочется сыграть в еврокубках. Кто бы этого не хотел? Уверен, что любой профессиональный игрок мечтает выступать на международной арене. Я бы тоже не отказался, но остаюсь реалистом. Посмотрим, что будет дальше. Было бы замечательно, если бы Россия вернулась в мировой футбол уже в следующем сезоне. Российский футбол этого заслуживает», – отметил Байрамян в беседе с изданием.На данный момент после 27 туров Российской Премьер-Лиги донской клуб занимает восьмое место с 38 очками. В финале Пути регионов FONBET Кубка России «желто-синие» встретятся со «Спартаком». Матч пройдет в четверг, 15 мая, в 20:00 по московскому времени на «Лукойл Арене» в Москве.
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Анастасия Хохлова