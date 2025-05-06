Глебов оценил игру «Динамо» при Личке

Фото: istockphoto/gorodenkoff
То, что «Динамо» плохо играло в обороне при тренере Марцеле Личке, — стереотип, заявил Metaratings.ru полузащитник «бело-голубых» Данил Глебов.
«Я думаю, «Динамо» при Личке скорее стереотипно считалось командой, которая плохо играет в обороне, которая разбалансирована. Но это ложные стереотипы, нужно уходить от них», — прокомментировал футболист.Глебов вспомнил последние матчи с питерским «Зенитом» и со «Спартаком». По его словам, «сине-бело-голубые» имели небольшое преимущество в первые 20 минут игры. Практически такая же ситуация была и с «красно-белыми», добавил Глебов.
«…У нас что, в последнее время были проблемы в обороне?» — задался вопросом игрок.
В настоящее время у «Динамо» 50 очков и пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Читайте также:
Кафанов: Конкуренция со стороны Сафонова заставляет Доннаруму играть всё лучше
Экс-футболист Ледяхов: Хлусевич сможет заиграть в средней европейской команде
РФС настаивает на проведении товарищеского матча сборной с Индонезией в Москве
Никита Кротов