Балахнин объяснил победу «Локомотива» над «Ростовом»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что победа «Локомотива» над «Ростовом» была предсказуемой, поскольку игроки первых были быстрее и в определённом смысле опаснее.
«Я говорил, что «Локомотив» будет фаворитом. Он сейчас выглядит очень прилично и полностью переиграл «Ростов». Москвичи были быстрее, опаснее, больше угрожали воротам и выглядели интереснее соперников. На мой взгляд, «Локомотив» выиграл по делу», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Балахнин.
А вот бывший главный тренер сборной России Валерий Непомнящий высказал некоторые опасения по поводу команды.
«Несмотря на то, что «Локомотив» взлетел на первую строчку, я вижу, что там у скамейки нет глубины. Быть первым до десятого тура — это не совсем необычное дело. Что касается молодёжи, то их слабой стороной является нестабильность, опытные же игроки могут держать один уровень. Поэтому я боюсь, что в «Локомотиве» рано или поздно игроки начнут выпадать из состава», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Непомнящий.
Ранее Сергей Балахнин заявил о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.
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