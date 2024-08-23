Колыванов заявил о европейском уровне «Спартака»

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Бывший нападающий «Динамо» и сборной страны Игорь Колыванов заявил, что «Спартак» начинает достигать уровня европейских команд.
Так он прокомментировал ожидания от предстоящего матча «Зенита» и «Спартака».
Ранее бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».
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«В этом туре непросто будет и «Зениту» со «Спартаком». Но варианты возможны всякие. Последний матч «Зенита» с «Химками» это показал. На игру со «Спартаком» настраивать никого в «Зените» не надо, на стадионе будет аншлаг. Но и «Спартак» сейчас на ходу, в последних матчах видно, что ребята выходят, бьются, стараются. Видно, что «Спартак» становится такой европейской командой — появилась и сила, и дух, все выкладываются», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Колыванов.
Ранее бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».
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Мелисса Тимофеева