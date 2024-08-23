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Колыванов заявил о европейском уровне «Спартака»

23 августа 2024, 19:45
Фото: iStock/Dziurek

Фото: iStock/Dziurek

Бывший нападающий «Динамо» и сборной страны Игорь Колыванов заявил, что «Спартак» начинает достигать уровня европейских команд.
Так он прокомментировал ожидания от предстоящего матча «Зенита» и «Спартака».

«В этом туре непросто будет и «Зениту» со «Спартаком». Но варианты возможны всякие. Последний матч «Зенита» с «Химками» это показал. На игру со «Спартаком» настраивать никого в «Зените» не надо, на стадионе будет аншлаг. Но и «Спартак» сейчас на ходу, в последних матчах видно, что ребята выходят, бьются, стараются. Видно, что «Спартак» становится такой европейской командой — появилась и сила, и дух, все выкладываются», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Колыванов.



Ранее бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».

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#рпл
#футболист
Петржела раскрыл обязанность «Зенита»
Петржела: «Зенита» должен побеждать без бразильцев
23 августа 2024, 19:54

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что команда должна научиться одерживать победы и без бразильских игроков.
«Клуб должен продлевать соглашения со своими лидерами, здесь вопросов нет. Но команде крайне важно научиться играть и без бразильцев. Нужно доверять своим молодым ребятам, иначе зачем клубу академия, на которую тратят большие деньги?», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Напомним, соглашения со спортсменами Вендела и Клаудиньо с петербургским клубом рассчитаны до конца сезона-2027/28.

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявлял, что в матче 6-ого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит», который состоится в Санкт-Петербурге, одержать победу могут первые.

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Крачковский назвал Акинфеева профессионалом с большой буквы
23 августа 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Центральный полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский заявил о высоком уровне профессионализма голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Акинфеев всегда первым приходил в зал вместе с Марио Фернандесом. Я долгое время жил на базе ЦСКА. Когда шёл на завтрак в восемь утра, его машина уже стояла на парковке у базы. Он профессионал с большой буквы», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Крачковский.

Напомним, Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры с 2002 года.

Ранее учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявлял о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его. Он также отмечал гениальность спортсмена.

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Мостовой озвучил условие интриги в РПЛ
23 августа 2024, 19:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».
«Сейчас «Спартак» в порядке и на кураже, а у «Зенита» вскрылась проблема, и матч с «Химками» это подтвердил. Кажется, москвичи выглядят поприличнее, но у «Зенита» есть 15 человек на замене, которые могут выйти и хорошо сыграть. Если «Спартак» покажет хорошую игру и победит, то в чемпионате будет интрига», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин комментировал изменения команды с появлением в ней главного тренера Деян Станковича. Он отмечал, что при Станковиче команда стала бодрее.

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#матч
#спартак
#футбол
#спорт
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Турнир по следж-хоккею в Чехове соберёт четыре команды
23 августа 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре команды примут участие в межрегиональном турнире по следж-хоккею «Кубок главы городского округа Чехов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На лёд в Подмосковье выйдут команды «Волчата» и Мичуринска Тамбовской области, «Луганск-следж» из Луганска, «Чайка» из Нижнего Новгорода и чеховская команда «Гранит-следж».
«Московская область - один из регионов-лидеров по развитию следж-хоккея. Первой подмосковной командой стал клуб «Феникс». Сейчас он является многократным чемпионом России и основой национальной сборной на Паралимпийских играх. Недавно в Подмосковье появилась вторая профессиональная команда – «Гвардия». В её составе выступают ветераны СВО», – рассказали в министерстве.
«Кубок главы городского округа Чехов» по следж-хоккею пройдёт 24 и 25 августа по адресу: Чехов, ул. Московская 104, спорткомплекс «Ледовый дворец». Начало игр – в 9 утра.

Как отметили в министерстве, турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Спортсмен из Подмосковья выиграл две медали чемпионата России по маунтинбайку
23 августа 2024, 14:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевал восемнадцатилетний велогонщик из Московской области Дмитрий Жилин на чемпионате России по спорту глухих в категории маунтинбайк, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Дмитрий Жилин, несмотря на небольшой пока опыт соревнований, добился значительных результатов. Он выиграл серебряную медаль в дисциплине «кросс-кантри — гонка с выбыванием» и поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине «кросс-кантри», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по маунтинбайку среди спортсменов с нарушениями слуха проводился в Ижевске с 19 по 23 августа, в соревнованиях приняли участие более двадцати спортсменов из пяти регионов страны: Московской, Калининградской, Свердловской, Курской и Самарской областей.

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#московская область
#подмосковье
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Ноздрин: При Станковиче в «Спартаке» появилась бодрость
22 августа 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин прокомментировал изменения команды с появлением в ней главного тренера Деян Станковича.
Он отметил, что при Станковиче команда стала бодрее.

«У меня хорошие предчувствия. Мне нравится, как главный тренер ведёт себя на скамейке. Значит, он и в раздевалке так же ведёт себя. В 2017 году чемпионство выиграл Каррера, а готовил команду Аленичев. Потом пришёл Каррера и внёс энтузиазм. Сейчас я тоже чувствую, что в команде налаживается атмосфера. Станкович – позитивный парень. При нём в «Спартаке» появилась какая-то бодрость», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ноздрин.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявлял, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.

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#спорт
#тренер
#спартак
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Хотимский назвал Дзюбу гениальным
22 августа 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявил о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его.
«Пригласить в команду Дзюбу? Нам было бы это интересно, но, к сожалению, мест в заявке у нас нет. Дзюба, безусловно — гениальный футболист. Он очень сильный игрок. Думаю, Артем найдет себе место в РПЛ, а к нам, наверное, еще рано», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Хотимский.

Напомним, что последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что карьера 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в рамках РПЛ почти со стопроцентной вероятностью завершена.

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#спорт
#тренер
#рпл
#карьера
#футболист
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Сапожков выразил полную уверенность в победе сборной РФ по волейболу на ОИ
22 августа 2024, 18:26

Фото: iStock/razihusin

Волейболист московского «Динамо» Максим Сапожков выразил уверенность в том, что сборная России обязательно выиграло бы золото на прошедших в Париже Олимпийских играх, если бы принимала в них участие.
«Я уверен на 100%, мы бы выиграли золото. Расстроился, что Франция сначала легко победила итальянцев (3:0), а затем и в финале сборную Польши (3:0). Надеялся, что будет больше экшена, а вышло скучновато. У сборной России были бы все шансы занять первое место. Без нашей сборной на международной арене пропал нерв. Прямой конкурент исключён, и другим сборным стало играть значительно легче», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сапожков.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала Олимпийские игры в Париже, выразив своё недовольство одним словом – «гадкие».

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Сычёв выразил симпатию «Крыльям Советов»
22 августа 2024, 18:19

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв выразил симпатию «Крыльям Советов» и пожелал улучшения ситуации в команде.
«Трудно сказать, почему «Крылья Советов» неудачно вошли в сезон. Наверное, дело в кадровом вопросе. Команду постоянно покидают лидеры, их тяжело кем-то заменять. Тем более, учитывая возможности «Крыльев». Я симпатизирую команде и Игорю Осинькину. Хочется, чтобы у них все наладилось, а команда вернулась в верхнюю часть таблицы», — поделился в беседе с Metaratings.ru Сычёв.

Напомним, «Крылья Советов» в нынешнем сезоне РПЛ занимают 14-е место в турнирной таблице с тремя очками.

Ранее бывший футболист ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, что команда сможет стать более профессиональной, если найдёт форварда.

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