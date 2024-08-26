Балахнин объяснил закономерность лидерства «Локомотива» в РПЛ

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.
«Лидерство «Локомотива» закономерно, они играют хорошо. Но это стечение обстоятельств — в другом матче играли «Спартак» и «Зенит», где петербуржцы потеряли очки. Но «Локомотив» действительно выглядит прилично. Даже лишившись нескольких ведущих футболистов, они не потеряли своей игры и не утратили свежести», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Балахнин.
До этого бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв усомнился в уходе из команды Алексея Батракова.
«Уверен, что в ближайшее время трансфера Батракова из «Локомотива» не произойдёт. Игрок с шести лет находится в системе «Локомотива» и для него это первый сезон в основе, и мы увидим нового лидера команды», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.
Ранее бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявлял, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».
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