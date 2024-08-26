Балахнин объяснил закономерность лидерства «Локомотива» в РПЛ

В Подмосковье до конца года планируют ввести в эксплуатацию девять модернизированных футбольных стадионов. Они расположены в Пушкине, Дзержинском, Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Рузе, а также в посёлках Свердловский городского округа Лосино-Петровский и Быково Раменского городского округа.