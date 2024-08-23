Петржела раскрыл обязанность «Зенита»

Фото: iStock/Rost-9D
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что команда должна научиться одерживать победы и без бразильских игроков.
«Клуб должен продлевать соглашения со своими лидерами, здесь вопросов нет. Но команде крайне важно научиться играть и без бразильцев. Нужно доверять своим молодым ребятам, иначе зачем клубу академия, на которую тратят большие деньги?», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.
Напомним, соглашения со спортсменами Вендела и Клаудиньо с петербургским клубом рассчитаны до конца сезона-2027/28.
Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявлял, что в матче 6-ого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит», который состоится в Санкт-Петербурге, одержать победу могут первые.
Читайте также:
Булыкин допустил победу «Спартака» в матче против «Зенита»
Кондрашов объяснил ничью в матче «Зенит» - «Химки»
Губерниев ожидает хорошую игру в матче «Зенит» - «Спартак»
Мелисса Тимофеева