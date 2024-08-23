Мостовой озвучил условие интриги в РПЛ

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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».
«Сейчас «Спартак» в порядке и на кураже, а у «Зенита» вскрылась проблема, и матч с «Химками» это подтвердил. Кажется, москвичи выглядят поприличнее, но у «Зенита» есть 15 человек на замене, которые могут выйти и хорошо сыграть. Если «Спартак» покажет хорошую игру и победит, то в чемпионате будет интрига», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мостовой.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин комментировал изменения команды с появлением в ней главного тренера Деян Станковича. Он отмечал, что при Станковиче команда стала бодрее.
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