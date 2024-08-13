Балахнин заявил о росте популярности женского футбола в России

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Бывший консультант женской сборной России Сергей Балахнин заявил о том, что в последнее время заметен рост популярности женского футбола в России.
«Сейчас у женского футбола стало больше рекламы. Женский футбол в России стал популярнее, и это хорошо. Но уровень нашего женского футбола оставляет желать лучшего. За последнее время наша сборная не сделала шаг вперёд. Лучшие игроки женской Суперлиги – это иностранки, а не российские футболистки. В стране мало футболисток», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Балахнин.Он отметил, что для того, чтобы повысить уровень женского футбола, необходимо много и упорно работать.
Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.
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