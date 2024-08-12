Бояринцев назвал основные цели «Ротора»

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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев назвал две основные цели команды — закрепиться в Первой Лиге и забраться как можно выше в турнирной таблице.
«Чтобы добиться успеха в Лиге, надо идти в единоборства и обладать бойцовскими качествами. Видно, что многие команды с сильными футболистами отказываются от красивого комбинационного стиля в пользу результата и при счете 1:0 скатываются в простую оборонительную игру. Первая Лига – узнаваемый чемпионат», — добавил в беседе с Metararings.ru Бояринцев.
По мнению тренера, лига никак н изменилась.
Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отмечал подъём «Зенита», которого давно не было видно. Так он комментировал ожидания от будущего матча «Зенит» — «Динамо».
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