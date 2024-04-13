«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в матче с «Ахматом»

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«Балтика» одержала победу над «Ахматом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл на стадионе в Грозном и завершился со счётом 7:1 в пользу гостей. У «Балтики» отличились Анхело Энрикес, Юрий Ковалёв, Виталий Лисакович, Максим Кузьмин и Алекс Фернандес, оформивший хет-трик. Единственный гол у «Ахмата» был забит Святославом Ковачёвым.
Отмечается, что первые пять голов были забиты в первом тайме. Это стало рекордом РПЛ в XXI веке. «Балтика» стала первой командой, которой удалось за первую половину игры забить сразу пять мячей.
Победа принесла калининградской команде новое место в турнирной таблице РПЛ. С последней 16-ой строчки «Балтика» поднялась на 12-ую. В их активе 20 очков. «Ахмат» с тем же количеством очков располагается на 14-ом месте.
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Отмечается, что первые пять голов были забиты в первом тайме. Это стало рекордом РПЛ в XXI веке. «Балтика» стала первой командой, которой удалось за первую половину игры забить сразу пять мячей.
Победа принесла калининградской команде новое место в турнирной таблице РПЛ. С последней 16-ой строчки «Балтика» поднялась на 12-ую. В их активе 20 очков. «Ахмат» с тем же количеством очков располагается на 14-ом месте.
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Анастасия Чинкова