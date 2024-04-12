Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Булыкин назвал условия прогресса Худякова

Булыкин назвал условия прогресса Худякова

Булыкин: Прогресс будет виден при большем игровом времени
12 апреля 2024, 17:34
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что вратарь команды Даниил Худяков сможет достичь больших результатов при увеличении игрового времени.


«Худяков ещё молод, но у него за плечами уже есть хорошие игры. Я бы сказал, что это качественный голкипер. Не хватает стабильности из-за возраста, ему нужно набраться опыта. Будет ли он прогрессировать в «Динамо»? Если у него будет игровое время, то да. Но он может прогрессировать и в «Локомотиве», если регулярно будет выходить на поле», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Педро. Специалист отметил, что у спортсмена высокий потенциал.

Читайте также:

Тренер Гаджиев восхитился игрой Педро

Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового

Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ
#спорт
#тренер
#игры
#футбол
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина призвала не допускать российских борцов к Олимпиаде в Париже
НОК Украины призвал не допускать российских борцов к Олимпиаде-2024 в Париже
12 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/Vitalij Sova

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины на своём сайте опубликовал заявление о выступлении российских и белорусских борцов на Олимпийских играх-2024.
Так, спортсменов призвали не допустить на соревнования из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки спецоперации ВС РФ на Украине. Соответствующие меры НОК потребовал принять от Международного олимпийского комитета (МОК).

В апреле 2023 года объединённый мир борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Для этого им необходимо соблюдать рекомендации МОК.

По решению олимпийского комитета, российские и белорусские борцы смогут принять участие в Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом олимпиаду пропустят атлеты, поддерживающие СВО на Украине и имеющие связи с армией или органами безопасности России и Белоруссии.

Читайте также:

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх

В Испании призвали отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх

Губерниев объяснил невозможность бойкота Олимпийских игр
#украина
#россия
#белоруссия
#спортсмены
#олимпиада 2024
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сборная Московской области выиграла чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу
12 апреля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены выиграли общекомандный зачёт чемпионата и первенства Центрального федерального округа по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Второе и третье командные места заняли сборные Белгородской и Рязанской областей. Соревнования прошли в Одинцовском городском округе в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольных композициях. В них приняли участие 500 спортсменов из 14 регионов России», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что турнир являлся отборочным на чемпионат и первенство России, которые пройдут 16-23 мая в дагестанском Каспийске.

Читайте также:

В Подмосковье открыли почти 70 центров тестирования ГТО

Подмосковная лыжница завоевала медаль первенства России

Гандбольный турнир «Герои города» соберёт в Чехове более 40 команд
#спорт
#минспорт мо
#чемпионат
#первенство
#цфо
#соревнования
#московская область
#одинцовский городской округ
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Гаджиев восхитился игрой Педро
12 апреля 2024, 17:27

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Педро.
Специалист отметил, что у спортсмена высокий потенциал.

«Педро здорово себя проявил в матчах за «Зенит». И хвалить его не рано. Заслужил — значит, можно похвалить. В целом ряде эпизодов бразилец показал такой уровень, что дух захватывало. Недаром говорят: случайно на скрипке не сыграешь», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.

Кроме этого, он отметил яркий талант футболиста.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявлял, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.

Читайте также:

Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового

Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ

Функционер Камоцци назвал Сперцяна идеальной заменой Мхитаряна в «Интере»
#спорт
#футболист
#спортсмены
#тренер
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье открыли почти 70 центров тестирования ГТО
12 апреля 2024, 14:55

В разных городских округах Подмосковья сейчас работают 68 центров тестирования ГТО. Такие данные привела председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
«В Московской области работают 68 центров тестирования ГТО. За прошлый год нормативы сдавали 72,5 тыс. жителей Подмосковья, из них 55,5 тыс. получили знаки отличия ГТО – золотой, серебряный или бронзовый», – рассказала Самединова.
На 82-м заседании региональный парламент принял закон, согласно которому расходные обязательства Подмосковья в области физической культуры и спорта дополняются обеспечением условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Читайте также:

Мособлдума согласовала новые назначения Нагорной и Бронштейна

Мособлдума законодательно ввела квоты для приёма на работу участников СВО

Мособлдума распространила льготы по соцгазификации на участников СВО
#спорт
#гто
#мособлдума
#депутаты
#закон
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная лыжница завоевала медаль первенства России
12 апреля 2024, 12:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина на первенстве России по лыжным гонкам среди юниорок 19-20 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Екатерина Шибекина пришла третьей на масс-старте на 30 километров классическим стилем», — отмечается в сообщении.
Всего в этом забеге приняли участие 42 спортсменки.

Первенство России среди юниорок 19-20 лет по лыжным гонкам проводилось 11 апреля в городе Апатиты Мурманской области. 12 апреля в рамках первенства состоится юниорский масс-старт классическим стилем на 50 километров.
Всего участниками первенства страны по лыжным гонкам стали 195 спортсменов.

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Виталина Гирина завоевала четыре медали на чемпионатах России по горнолыжному спорту в разных дисциплинах.

Читайте также:

Гандбольный турнир «Герои города» соберёт в Чехове более 40 команд

Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового

Раменские студенты победили на соревнованиях по комплексному единоборству
#спорт
#лыжи
#первенство
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гандбольный турнир «Герои города» соберёт в Чехове более 40 команд
11 апреля 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Турнир среди любителей ручного мяча состоится в 13-й раз. Игры пройдут между командами в пяти категориях – юноши и девушки, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Игры состоятся на малой и большой аренах Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова. Лидеры групповых этапов турнира «Герои города» выйдут в финал и определятся победителей», – пояснили в ведомстве.
Вход для зрителей во все дни соревнований на всех площадках будет свободным.

Читайте также:

Раменские студенты победили на соревнованиях по комплексному единоборству

Подмосковная горнолыжница завоевала четыре медали чемпионатов России

Сборная Московской области привезла семь медалей с чемпионата России по фехтованию
#спорт
#минспорта мо
#турнир
#чехов
#гандбол
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового
11 апреля 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» необходимо назначить на пост главного тренера Александра Мостового вместо Гильермо Абаскаля.
«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даёте шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат. Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб!» — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.

Ранее футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявлял, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.

Читайте также:

Функционер Кузьмичев предрёк судьбу Абаскаля в «Спартаке»

Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала матч «Динамо» и «Спартака» ужасным

Тренер Игнатьев: Матч «Спартак» — «Зенит» вызвал много эмоций
#спорт
#матч
#спартак
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раменские студенты победили на соревнованиях по комплексному единоборству
11 апреля 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ярослав Носов и Максим Глубоков, получающие образование в Раменском колледже, стали победителями Всероссийских соревнований по комплексному единоборству на призы ДОСААФ России, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Участие в соревнованиях приняли более 90 спортсменов из разных регионов России и других стран. Соревнования проводились в двух возрастных группах: 15-16 лет и 17-19 лет в различных весовых категориях», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в поддержку полицейских и военных. Комплексное единоборство — вид единоборства, созданный в 2023 году в России на основе оптимальных приёмов и техник вольной борьбы, бокса, кикбоксинга и самбо.

В министерстве поздравили с студентов Раменского колледжа с победой и пожелали им дальнейших успехов.

Читайте также:

Подмосковная горнолыжница завоевала четыре медали чемпионатов России

Сборная Московской области привезла семь медалей с чемпионата России по фехтованию

Тренер Силкин объяснил отсутствие интриги в РПЛ
#спорт
#борьба
#раменское
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Испании призвали отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх
11 апреля 2024, 15:32

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Левый коалиционный блок Испании Sumar выступил с предложением к МОК отстранить Израиль от Олимпийских игр.
В блоке заявили, что зарегистрировали парламентскую резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету об исключении Израиля из участников следующих Олимпийских и Паралимпийских игр. Соответствующее обращение опубликовано в соцсети X.

Там отметили, что пока совершается геноцид, неприемлемо, чтобы Израиль участвовал «в мирном мероприятии».
Ранее с аналогичным предложением выступила Франция.

Член французского парламента Эдуард Бенар написал письмо министру спорта страны Амели Удеа-Кастере. Он обратил ее внимание на просьбу палестинских спортклубов и организаций гражданского общества в поддержку исключения Израиля из олимпийского движения.

Читайте также:

Губерниев объяснил невозможность бойкота Олимпийских игр

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх

Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
#испания
#израиль
#олимпиада 2024
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф