Булыкин назвал условия прогресса Худякова

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что вратарь команды Даниил Худяков сможет достичь больших результатов при увеличении игрового времени.
«Худяков ещё молод, но у него за плечами уже есть хорошие игры. Я бы сказал, что это качественный голкипер. Не хватает стабильности из-за возраста, ему нужно набраться опыта. Будет ли он прогрессировать в «Динамо»? Если у него будет игровое время, то да. Но он может прогрессировать и в «Локомотиве», если регулярно будет выходить на поле», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Педро. Специалист отметил, что у спортсмена высокий потенциал.
Читайте также:
Тренер Гаджиев восхитился игрой Педро
Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового
Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ
Мелисса Тимофеева