«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 76-й минуте защитником «Сочи» Яхьей Аттийят-Аллой.
В итоге, после 22 матчей в рамках РПЛ «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. Команда «Сочи» является аутсайдером РПЛ и занимает 15-е, предпоследнее, место с 18 очками. Первую строчку таблицы занимает петербургский ФК «Зенит», который набрал 44 очка.
Следующий матч «Спартака» пройдёт в Ростове-на-Дону, где команда сыграет на домашнем стадионе «Ростова». А «Сочи» отправится в Грозный на матч с «Ахматом». Оба матча состоится 21 апреля.
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В итоге, после 22 матчей в рамках РПЛ «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. Команда «Сочи» является аутсайдером РПЛ и занимает 15-е, предпоследнее, место с 18 очками. Первую строчку таблицы занимает петербургский ФК «Зенит», который набрал 44 очка.
Следующий матч «Спартака» пройдёт в Ростове-на-Дону, где команда сыграет на домашнем стадионе «Ростова». А «Сочи» отправится в Грозный на матч с «Ахматом». Оба матча состоится 21 апреля.
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Анастасия Чинкова