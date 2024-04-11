Канчельскис призвал назначить на пост тренера «Спартака» Мостового

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что «Спартаку» необходимо назначить на пост главного тренера Александра Мостового вместо Гильермо Абаскаля.
«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даёте шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат. Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб!» — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.
Ранее футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявлял, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.
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