«Галатасарай» намерен получить от «Спартака» 8 млн евро за Карлоса Куэсту
«Спартак» проводит переговоры с «Галатасараем» о трансфере 26-летнего колумбийского защитника Карлоса Куэсты. Об этом пишет Metaratings.ru.
Отмечается, что турецкий футбольный клуб просит за Куэсту около восьми миллионов евро. Сам футболист хочет получать в московском клубе заработок в размере двух миллионов евро. Его нынешняя зарплата в «Галатасарае» составляет 1,45 миллиона евро.
В настоящее время Куэста является основным кандидатом для «Спартака» в случае неудачи с трансфером Коко.
Напомним, что Куэста играет за «Галатасарай» с февраля 2025 года. До этого он состоял в «Генке». На счету защитника девять матчей за турецкий клуб и 182 матча, четыре гола и одна результативная передача за «Генк».
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро.
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