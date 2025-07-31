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«Галатасарай» намерен получить от «Спартака» 8 млн евро за Карлоса Куэсту

Фото: iStock/gorodenkoff

«Спартак» проводит переговоры с «Галатасараем» о трансфере 26-летнего колумбийского защитника Карлоса Куэсты. Об этом пишет Metaratings.ru.



Отмечается, что турецкий футбольный клуб просит за Куэсту около восьми миллионов евро. Сам футболист хочет получать в московском клубе заработок в размере двух миллионов евро. Его нынешняя зарплата в «Галатасарае» составляет 1,45 миллиона евро.

В настоящее время Куэста является основным кандидатом для «Спартака» в случае неудачи с трансфером Коко.

Напомним, что Куэста играет за «Галатасарай» с февраля 2025 года. До этого он состоял в «Генке». На счету защитника девять матчей за турецкий клуб и 182 матча, четыре гола и одна результативная передача за «Генк».

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро.

Анастасия Чинкова

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