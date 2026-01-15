Барбоза: максимальная цена Джон Джона составляет 23 млн долларов

15 января 2026, 19:45

Фото: iStock/Pixfly

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что максимальная рыночная стоимость полузащитника «РБ Брагантино» Джон Джона сейчас составляет 23 миллиона долларов. Его слова приводит Metaratings.ru.





Ранее появилась информация о том, что «Зенит» сделал предложение в 20 миллионов евро за трансфер бразильского футболиста. Барбоза отметил, что понимает интерес петербургского клуба, так как Джон Джон показал «очень хороший футбол» на родине. По его мнению, на текущую сумму «РБ Брагантино» уже может согласиться.

«Он стоит не меньше 18 миллионов. Поэтому понимаю, почему «Зенит» увеличил свое предложение с 15 миллионов евро до 20. <…> Максимальная цена на Джон Джона – 23 миллиона долларов. Больше он сейчас не стоит», – сказал собеседник издания.