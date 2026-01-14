«Потеря для армейцев»: Черышев высказался о самом громком зимнем трансфере
Дмитрий Черышев назвал переход Игоря Дивеева в «Зенит» потерей для ЦСКА
Экс-форвард сборной России Дмитрий Черышев прокомментировал переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».
В беседе с «Metaratings.ru» Черышев отметил, что для ЦСКА уход игрока — это потеря, но клуб уже, вероятно, ищет ему замену.
«Когда Дивеев только начинал, я считал его вязким, медлительным. А потом он разыгрался, вошёл в ритм. В прошлом году Игорь показывал очень хорошую игру. Он заслужил приглашения в «Зенит», — сказал спортсмен.«Зенит» официально объявил о приобретении Дивеева 11 января. Защитник выступал за ЦСКА с 2019 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне Дивеев провёл за «армейцев» 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.