Черышев: переход Баринова в ЦСКА стал значимой потерей для «Локомотива»

13 января 2026, 15:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев отметил, что переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА станет значимой потерей для московского клуба. По его мнению, спортсмен был ведущим игроком команды и выполнял важную роль не только на поле, но и в раздевалке.





Баринов, воспитанник академии «Локомотива», провёл за клуб 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В ЦСКА от него ожидают лидерских качеств и значительного вклада в успех команды.





«Конечно, для «железнодорожников» это огромная потеря. Дмитрий играл ведущую роль в клубе, был главным в раздевалке. Посмотрим, какую роль он будет играть в ЦСКА», — сказал Черышев в беседе с Metaratings.ru.