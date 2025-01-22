Барбоза назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

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Футбольный агент Паулу Барбоза назвал главных на чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-лиги. По его мнению, за титул будут бороться «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
«Мне кажется, и «Спартак», и «Краснодар» наравне поборются с «Зенитом» за трофей. Все зависит от того, кто будет более стабильным на протяжении всей второй части сезона. Наверное, мелкие детали будут играть определяющую роль», — поделился агент в беседе с «РБ Спорт».Напомним, на зимнюю паузу «Зенит» ушел, занимая второе место с 39 баллами в запасе, «Краснодар» — первое с 39 очками, «Спартак» — третье с 37 баллами.
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