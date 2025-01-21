«Ривет Плейт» добивается от агентов Солари возможности продать его в «Спартак»

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Руководство аргентинского клуба «Ривер Плейт» пытается повлиять на агентов 23-летнего нападающего Пабло Солари, чтобы получить возможность продать футболиста в «Спартак». Об этом стало известно Metaratings.ru.
Как отмечает портал, клуб хочется добиться от представителей Солари снижения требований по стоимости трансфера футболиста.
Однако, уточняется, что сам «Спартак» в это время изучает другой вариант, и возвращение к рассмотрению кандидатуры Солари сейчас маловероятно.
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«В «Ривер Плейте», а также в клубе совладельце Солари — «Тальересе — крайне недовольны срывом перехода игрока в «Спартак» при отсутствии на данный момент реальных предложений», — пишет издание.
Однако, уточняется, что сам «Спартак» в это время изучает другой вариант, и возвращение к рассмотрению кандидатуры Солари сейчас маловероятно.
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Данил Пономарев