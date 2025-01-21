Во Франции оценили Сафонова в качестве первого вратаря ПСЖ

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Французский спортивный журналист Орельян Маседо оценил игру российского вратаря «ПСЖ» в первой части сезона чемпионата Франции на 6 баллов из 10. По его мнению, голкиперу не хватает качеств, чтобы стать полноценным первым номером.
«За первую часть сезона я поставил бы Сафонову 6 из 10. Он доказал, что является хорошим конкурентом основному голкиперу. И что он действительно классный второй номер. Но всего это еще недостаточно. На мой взгляд, пока Матвею не хватает качеств стать полноценным первым номером. Это понимает и главный тренер. Поэтому пока аккуратно его использует. Но не исключаю, что все может измениться», — поделился журналист в беседе с «РБ Спорт».Маседо подчеркнул, что у Сафонова возникает по-настоящему живая конкуренция с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Однако, добавил журналист, пока что россиянин явно ее проигрывает.
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