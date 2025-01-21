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Во Франции оценили Сафонова в качестве первого вратаря ПСЖ

Журналист Маседо: Сафонову не хватает качеств стать первым вратарем в «ПСЖ»
Фото: istockphoto/matimix

Фото: istockphoto/matimix

Французский спортивный журналист Орельян Маседо оценил игру российского вратаря «ПСЖ» в первой части сезона чемпионата Франции на 6 баллов из 10. По его мнению, голкиперу не хватает качеств, чтобы стать полноценным первым номером.


«За первую часть сезона я поставил бы Сафонову 6 из 10. Он доказал, что является хорошим конкурентом основному голкиперу. И что он действительно классный второй номер. Но всего это еще недостаточно. На мой взгляд, пока Матвею не хватает качеств стать полноценным первым номером. Это понимает и главный тренер. Поэтому пока аккуратно его использует. Но не исключаю, что все может измениться», — поделился журналист в беседе с «РБ Спорт».
Маседо подчеркнул, что у Сафонова возникает по-настоящему живая конкуренция с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Однако, добавил журналист, пока что россиянин явно ее проигрывает.

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#тренер
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#футболист
#франция
Губерниев о словах Элиаша про россиян: приход Трампа действует тектонически
21 января 2025, 11:26

Фото: iStock/Nikola Spasenoski

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, заявил, что приход к власти в США президента Дональда Трампа «действует тектонически» на многие процессы. Так он прокомментировал слова главы Международной федерации лыжных видов спорта Йохана Элиаша с призывом допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.
«Приход Трампа действует на очень многие процессы тектонически. Не зря же его называют «американский бульдозер». Может быть, «бульдозер» с элементами здравого смысла доехал до штаб-квартиры FIS. Я думаю, что сейчас дело и в инаугурации Трампа, и вообще в процессах, которые происходят в мире», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Губерниев подчеркнул, что в будущем будут и другие заявления от других официальных лиц, так как, «как говорил Горбачев», процесс пошел. Важно лишь, обратил внимание он, чтобы все эти слова не были простым сотрясанием воздуха.

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Тренер «Динамо» Канчельскис: тихо и спокойно, один раз прилетел беспилотник
21 января 2025, 11:20

Фото: iStock/FotografieLink

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис рассказал о происходящем в клубе и высказался об обстановке в Брянске. По его словам, команда тренируется и готовится к сборам, в городе все спокойно, лишь один раз прилетел беспилотник.
«В «Динамо» все хорошо. Сейчас мы тренируемся, готовимся к сборам. Работа идет полным ходом. Пока мы находимся в Брянске, в конце месяца поедем в Кисловодск на сборы. <…> [В Брянске] все тихо и спокойно. Один раз прилетел беспилотник, но на этом все», — поделился наставник «Динамо» в беседе с Metaratings.ru.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что этой ночью, 21 января, силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами РФ. Отмечалось, что 22 вражеских беспилотника сбили в Брянской области, 12 — над Ростовской. Еще 10 украинских дронов ликвидировали в Смоленской и шесть — в Воронежской областях. В Саратовской области уничтожили четыре БПЛА ВСУ и еще один в Курской.

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Бадаев: Умар Нурмагомедов со временем станет чемпионом UFC
21 января 2025, 11:13

Фото: iStock/Artur Didyk

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев, комментируя поражение Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили, заявил, что дагестанец обязательно станет чемпионом UFC. По его словам, титул Умара — лишь вопрос времени.
«Судью, поставившего 4:1, тяжело понять. Умару все-таки не хватило опыта чемпионских пятираундовых боев, именно опыта в клетке. И в нужный момент чуть-чуть не хватило Умару, и победил более опытный боец. Но я считаю, что Умар Нурмагомедов все равно будет чемпионом. Это вопрос времени. Сейчас он получил серьезный опыт, который поможет ему в будущем», — поделился Бадаев своим анализом боя в беседе с RT.
В то же время чемпион лиги АСА Магомедрасул Гасанов назвал причиной поражения Нурмагомедова перелом пальца. В интервью MMA.Metaratings.ru он отметил, что не будь у дагестанца травмы, грузин не смог бы одержать верх.
«В пятом раунде от Мераба был тейкдаун и один хороший удар. У Умара были удары руками и ногами. Даже по поединку запомнились все активные действия именно Нурмагомедова», — пояснил боец.
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#спорт
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В Госдуме согласились со словами Трампа об Овечкине
Депутат Терюшков: согласен с Трампом насчет Овечкина, но не считаю это знаком
21 января 2025, 11:08

Фото: iStock/vchal

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом.
Однако, по его мнению, слова американского лидера не являются ни хорошим, ни плохим знаком для российского спорта, а лишь обычной констатацией факта.
«Интереснее другое — отмена им инклюзивности в спорте и бойкот американских взносов в ВАДА. Мы, в виду отсутствия людей в профильном министерстве, радеющих за спортивный суверенитет, можем только наблюдать за зарубежными политиками, кто посмелее и решительнее в плане национальных интересов в спорте», — поделился парламентарий в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, за свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 874 шайбы, ему осталось 20 голов, чтобы побить рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

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#серебро
#овечкин
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Подмосковный стрелок Алейников завоевал медаль всероссийских соревнований
21 января 2025, 10:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Тимофей Алейников выиграл бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Тимофей Алейников занял третье место в олимпийской дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения». Золотую медаль завоевал спортсмен из Удмуртии, а серебряную — представитель Владимирской области», — говорится в сообщении.
Всего в турнире, который проводился в Ижевске с 11 по 20 января, приняли участие 537 спортсменов и спортсменок из 41 российского региона.

Ранее сообщалось, что спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» завоевали серебряную медаль на этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женских команд.

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#соревнования
#медаль
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Президент Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул Россию
21 января 2025, 00:14

Фото: iStock/vkovalcik

Президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов уехал из России. Об этом рассказали источники РИА Новости.
«Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию», — сообщили в агентстве.

Как отмечают источники, глава ФФКМ уехал из страны еще несколько месяцев назад. На отъезд повлияли юридические причины, о которых подробной информации нет. Федерация фигурного катания продолжает свою работу, однако руководство Москомспорта уже знает об отъезде Абдурахманова. Скорее всего пост главы ФФКМ займет новый человек. Выборы должны состоятся не раньше мая этого года.

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#выборы
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#фигурное катание
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Команда «Заречье-Одинцово» взяла серебро Кубка России по волейболу на снегу
20 января 2025, 17:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевали спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» на этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женских команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Под руководством главного тренера Натали Урядовой наши девушки завоевали серебряные медали первого этапа. В финале они сражались, боролись, но немного не хватило. Ждём новых побед в следующих этапах», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
Отмечается, что в финальной игре команда «Заречье-Одинцово» в составе Дарьи Павловой, Анастасии Петровой, Анастасии Барсук и Полины Цыгановой встретилась волейболистками «Динамо-Татарстан». Матч завершился со счётом 1:2 (14:16, 15:9, 8:15) в пользу спортсменок из Татарстана.

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#минспорта мо
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#медаль
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#одинцовский городской округ
#московская область
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Подмосковные фехтовальщицы взяли ещё одно золото первенства России
20 января 2025, 16:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль завоевала команда рапиристок из Московской области в финальный день первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, всего на этом турнире представители Подмосковья получили восемь наград разного достоинства, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Сборная «Московская область — 1», в составе которой выступали Стефания Часовникова, Ирина Зорина, Айла Мамедова и Милана Левчук, заняла первое место в командных соревнованиях рапиристок. На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись команды, представляющие Курскую область», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В министерстве отметили, что всего на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года представители Московской области завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Соревнования проводились в Оре с 11 по 20 января.

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#минспорта мо
#первенство
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#фехтование
#московская область
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Теннисистки из Подмосковья вышли в четвертьфинал Australian Open
20 января 2025, 15:57

Диана Шнайдер и Мирра Андреева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер их Московской области вышли в одну четвёртую финала Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В одной восьмой финала подмосковные спортсменки одержали победу над представительницами Австралии Оливией Гадеки и Кимберли Биррелл. Матч продолжался один час и шесть минут и закончился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Дианы Шнейдер и Мирры Андреевой. На их счету два эйса, четыре реализованных брейк-пойнтов из шести и ни одной двойной ошибки», — говорится в сообщении.
В четвертьфинале подмосковные теннисистки встретятся с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Открытый чемпионат Австралии по теннису является первым в сезоне турниром Большого шлема.

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#теннис
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#московская область
#подмосковье
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