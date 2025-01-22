Назван главный фаворит РПЛ

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ФК «Зенит» стал главным фаворитом Российской Премьер-лиги после того, как к клубу присоединился бразилец Луис Энрике. Об этом заявил бывший полузащитник «сине-бело-голубых» Максим Деменко.
По его мнению, навязать «Зениту» борьбу за чемпионство смогут «Спартак» и «Краснодар».
Деменко подчеркнул, что нельзя сказать, что бразильский футболист сможет полностью изменить положение сил в российском футболе, хоть и является бесспорно хорошим игроком.
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«Зенит» после трансфера Луиса Энрике стал главным фаворитом РПЛ. Но «Краснодар» и «Спартак» однозначно навяжут петербуржцам борьбу за чемпионство. Будем честны, никто не ожидал от красно-белых такой игры в конце 2024 года. Думаю, что еще достаточно времени впереди, чтобы все в турнирной таблице поменялось», — поделился спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Деменко подчеркнул, что нельзя сказать, что бразильский футболист сможет полностью изменить положение сил в российском футболе, хоть и является бесспорно хорошим игроком.
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