Барбоза: рано называть «Зенит» чемпионом, потому что всё может быть
Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что «Зенит» пока рано называть победителем нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, интрига будет сохраняться до последних минут финального тура. Он подчеркнул, что ситуация неделю назад была иной, а теперь она изменилась.
«Раньше «Зенит» за несколько туров до конца уже был чемпионом. А в последние годы всё решается в последнем туре. Это создает неопределенность. В последние годы тенденция поменялась, и теперь чемпион становится известен только в последнем туре», — добавил Барбоза.
На текущий момент, после 29 туров Российской Премьер-Лиги, «Зенит» занимает первую строчку с 65 очками. Команда Сергея Семака опережает «Краснодар» на два балла.
В последнем, 30-м туре, «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова», а «Краснодар» примет «Оренбург» у себя на стадионе. Обе игры пройдут 17 мая в 18:00 по московскому времени.