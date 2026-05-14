Барбоза: рано называть «Зенит» чемпионом, потому что всё может быть

14 мая 2026, 12:24

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что «Зенит» пока рано называть победителем нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.





По его словам, интрига будет сохраняться до последних минут финального тура. Он подчеркнул, что ситуация неделю назад была иной, а теперь она изменилась.





«Раньше «Зенит» за несколько туров до конца уже был чемпионом. А в последние годы всё решается в последнем туре. Это создает неопределенность. В последние годы тенденция поменялась, и теперь чемпион становится известен только в последнем туре», — добавил Барбоза.