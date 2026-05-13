Харлачёв: у игроков «Динамо» не было мотивации бороться после назначения Гусева

13 мая 2026, 16:25

Бывший полузащитник московского «Динамо» Евгений Харлачёв высказался о результатах «бело-голубых» после возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил перспективы клуба. Об этом пишет Metaratings.ru.





По мнению Харлачёва, после прихода Гусева результаты «Динамо» значительно улучшились. Он считает, что признание Гусева лучшим тренером марта было вполне заслуженным. Однако, несмотря на это, игроки «Динамо» не проявляли достаточной мотивации после назначения нового тренера.





«"Бело-голубые" не опустились бы ниже и не поднялись бы выше. До перерыва команда потеряла много очков. Карпин не смог провести революцию. Не смог ее провести и Гусев», — пояснил Харлачёв.