Ломбертс сомневается, что лучший состав «Зенита» выиграл бы Лигу чемпионов
Бывший центральный защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс порассуждал о способности лучшего состава футбольного клуба «Зенит» выиграть Лигу чемпионов.
Спортсмен ответил на вопрос, был ли способен состав «сине-бело-голубых» конца 2000-х и начала 2010-х годов одержать победу в Лиге чемпионов УЕФА.
«Смог бы «Зенит» в лучших составах выиграть Лигу чемпионов? Не думаю», — выразил свое мнение бывший полузащитник «Зенита» в беседе с Metaratings.ru.
Со слов Ломбертса, сейчас существует огромная разница между Лигой чемпионов и Лигой Европы, ведь 16 и 17 места АПЛ играют в финале.
«Это что-то да значит. Даже если шанс и был, то очень маленький. Все равно были клубы из АПЛ, Ла Лиги и других топовых чемпионатов», — добавил футболист.
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