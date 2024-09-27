Канчельскис предположил ничью в матче «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ

Фото: iStock/FotografieLink
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что матч «Краснодара» с «Зенитом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги может закончиться вничью.
«Зенит» — неудобный соперник для «Краснодара», и по статистике они проиграли много встреч. Конечно, будет желание победить, чтобы выйти на первое место. С «Зенитом» всегда нужно осторожничать, но «Краснодар» будет играть дома», — сказал Канчельскис в интервью Metaratings.ru.
По его словам, «Краснодару» придётся атаковать. При этом они и сами играют в футбол, и другим дают. Канчельскис предположил, что матч, который состоится 28 сентября в Краснодаре, закончится вничью.
Напомним, «Зенит» находится на первой строчке после девяти туров РПЛ, набрав 23 очка. «Краснодар» идет следом с 21 баллом.
Читайте также:
Юран: непонятно для чего в РПЛ нужны иностранные тренеры
Мостовой: Головин правильно сделает, если переподпишет контракт с «Монако»
В ГД оценили переход Пьянича в ЦСКА
Элина Позднякова