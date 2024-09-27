Юран: непонятно для чего в РПЛ нужны иностранные тренеры

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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что в РПЛ не должно быть иностранных тренеров.
«Турнирную таблицу нужно посмотреть. «Зенит» на первом, у них российский тренер. «Краснодар» на втором месте, у них российский тренер. И «Локомотив» на третьем месте, у них российский тренер. Вот и весь ответ. И для чего нам иностранцы здесь?!» — порассуждал Юран в беседе с «РБ Спорт».
При этом почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не исключил, что предстоящие матчи десятого тура РПЛ будут скучными.
«Я ожидал открытой, элегантный, красивой и комбинационной игры от «Динамо» и «Спартака», но они просто бегали и ставили подножки друг другу. Я не исключаю, что мы будем скучать. Это случится, если команды не покажут мастерство», – сказал Колосков в интервью Metaratings.ru.
При этом он отметил, что результаты команд зависят от тренеров, при этом футболисты везде отличные, заключил Колосков.
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