Баринов допустил возвращение в «Локомотив» после ухода в ЦСКА

05 августа 2026, 15:35

Фото: iStock/Rafa Jodar

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов не исключил, что однажды вновь сыграет за «Локомотив». При этом сейчас 29-летний футболист намерен сосредоточиться на выступлениях за армейский клуб.





В беседе с «РБ Спорт» Баринов заявил, что рассчитывает на понимание со стороны поклонников железнодорожников. По его словам, события внутри «Локомотива» постепенно объясняют причины его решения уйти из команды. Хавбек дал понять, что к ситуации имели отношение не только представители руководства клуба. Имена он называть отказался.





«Время покажет все», — сказал Баринов.

«Сейчас я игрок ЦСКА и принадлежу только этому клубу. В будущем возвращение возможно, но при определенных обстоятельствах», — отметил футболист.