Баринов допустил возвращение в «Локомотив» после ухода в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов не исключил, что однажды вновь сыграет за «Локомотив». При этом сейчас 29-летний футболист намерен сосредоточиться на выступлениях за армейский клуб.
В беседе с «РБ Спорт» Баринов заявил, что рассчитывает на понимание со стороны поклонников железнодорожников. По его словам, события внутри «Локомотива» постепенно объясняют причины его решения уйти из команды. Хавбек дал понять, что к ситуации имели отношение не только представители руководства клуба. Имена он называть отказался.
«Время покажет все», — сказал Баринов.
Игрок признался, что думает о возможном возвращении в состав железнодорожников. Такой сценарий зависит от ряда условий.
«Сейчас я игрок ЦСКА и принадлежу только этому клубу. В будущем возвращение возможно, но при определенных обстоятельствах», — отметил футболист.
Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА в январе 2026 года. Сумма сделки составила 2 миллиона евро.