Танасиевич оценил возможный переход Кравцова в «Динамо» Загреб
Сербский скаут и бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич положительно оценил возможный переезд полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова в Хорватию. По мнению специалиста, 25-летний игрок сможет заметно прибавить в загребском «Динамо».
В беседе с «РБ Спорт» Танасиевич подчеркнул, что Кравцову будет легко привыкнуть к новой стране. Скаут считает, что россиянин быстро освоится в коллективе и не столкнется с бытовыми трудностями.
«Динамо» из Загреба регулярно претендует на золото чемпионата Хорватии и старается попасть в еврокубки. Танасиевич отметил работу главного тренера Марио Ковачевича и генерального директора Звонимира Бобана. Он уверен, что клуб даст хавбеку условия для развития.
При этом эксперт признал, что нынешняя команда уступает по уровню составу нескольких лет назад. После финансовых проблем руководство изменило трансферный подход: теперь клуб чаще рассчитывает на воспитанников академии и зарубежных игроков с перспективой продажи.
Танасиевич ожидает, что Кравцов получит шанс проявить себя в составе загребцев. По его словам, климат, еда, тренировочная база и отношение людей помогут футболисту без лишних сложностей адаптироваться к хорватскому чемпионату.
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