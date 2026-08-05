Танасиевич оценил возможный переход Кравцова в «Динамо» Загреб

05 августа 2026, 15:01

Йован Танасиевич: Переход Кравцова в Загреб — это супер для российского футбола

Фото: iStock/Rost-9D

Сербский скаут и бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич положительно оценил возможный переезд полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова в Хорватию. По мнению специалиста, 25-летний игрок сможет заметно прибавить в загребском «Динамо».