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Барко останется в «Спартаке»: клуб согласовывает новое соглашение с полузащитником

«Спартак» близок к продлению контракта с Барко — переговоры на финальной стадии
Эсекьель Барко (Фото: Instagram* / @barco.ezequiel)

«Спартак Москва» находится на финальной стадии переговоров о продлении контракта с полузащитником Эсекьелем Барко.



По информации Metaratings.ru, стороны близки к заключению нового соглашения и сейчас согласовывают оставшиеся детали сделки.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в продолжении карьеры в московском клубе и не планирует покидать команду в ближайшее время. Таким образом, появившиеся ранее сообщения о якобы направленном через агента запросе на аренду в аргентинский клуб не соответствуют действительности.

В клубе рассчитывают сохранить одного из ключевых игроков и завершить оформление нового контракта в ближайшее время.

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Софья Метелева

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