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«Будет очень тяжело»: Ротенберг высказался о новом тренере «Локомотива»

Ротенберг оценил назначение Квартальнова в «Локомотив»
ФК Локомотив (Фото: Instagram* / @fclokomotiv)

Роман Ротенберг прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива». Об этом сообщает Metaratings.ru.



По мнению специалиста, Квартальнов обладает большим опытом и высоким уровнем профессионализма, однако работа в нынешнем «Локомотиве» станет для него непростым испытанием.

Ротенберг отметил, что возглавить команду, которая дважды подряд завоевала «Кубок Гагарина», — крайне сложная задача. Он подчеркнул, что ожидания от клуба будут максимально высокими, поэтому новому наставнику предстоит столкнуться с серьёзным давлением и ответственностью.

При этом функционер выразил уважение решению Квартальнова принять такой вызов. По его словам, тренер отличается полной самоотдачей, эмоциональностью и умением мотивировать игроков, что может помочь команде сохранить победный настрой.

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Софья Метелева

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