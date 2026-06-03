«Будет очень тяжело»: Ротенберг высказался о новом тренере «Локомотива»
Роман Ротенберг прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По мнению специалиста, Квартальнов обладает большим опытом и высоким уровнем профессионализма, однако работа в нынешнем «Локомотиве» станет для него непростым испытанием.
Ротенберг отметил, что возглавить команду, которая дважды подряд завоевала «Кубок Гагарина», — крайне сложная задача. Он подчеркнул, что ожидания от клуба будут максимально высокими, поэтому новому наставнику предстоит столкнуться с серьёзным давлением и ответственностью.
При этом функционер выразил уважение решению Квартальнова принять такой вызов. По его словам, тренер отличается полной самоотдачей, эмоциональностью и умением мотивировать игроков, что может помочь команде сохранить победный настрой.
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