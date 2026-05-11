Экс-тренер «Ак Барса» и «Локомотива» оценил первый матч финала Кубка Гагарина между клубами

11 мая 2026, 21:12

Тренер Горбенко: для «Ак Барса» стали роковыми два пропушенных мяча

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший главный тренер «Ак Барса» и «Локомотива» Игорь Горбенко прокомментировал первый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:1. Встреча прошла 11 мая в Ярославле.





Специалист высоко оценил качество игры, назвав её интересной. По его словам, «Ак Барс» активно начал встречу, однако не сумел реализовать большинство. «Локомотив» сумел перетерпеть давление и, начиная со второго периода, продемонстрировал привычную агрессивную и силовую игру, строго действуя в обороне и создавая помехи вратарю соперника.





«Конечно, в таких играх серийные голы имеют ключевое значение. Для «Ак Барса» эти два быстрых пропущенных гола стали роковыми!» — приводит слова Горбенко Metaratings.ru.



