Сааведра назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент

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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявил, что считает лучшим футболистом РПЛ на данный момент полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Лучший футболист РПЛ сейчас? 100% — Глушенков, причём с большим отрывом. Он меня очень сильно удивил, когда мы играли против «Локомотива». Он делает разницу на поле, я уверен, что сможет заиграть в большом европейском клубе. В «Зените» он продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Сааведра.
Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон». Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.
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