Булыкин раскрыл, где может проявить себя Дзюба

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон».
Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.
Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сих пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.
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«Пока всё выглядит красиво. Хорошая, футбольная история. Теперь нужно, чтобы он себя хорошо проявил, как в предыдущих клубах. Я думаю, Дзюба хорошо мотивирован и может проявить себя в «Акроне». Да, Заур Тедеев – жёсткий тренер, а у Артёма – непростой характер. Но Артём – опытный игрок и должен найти взаимопонимание с наставником», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.
Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сих пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.
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Мелисса Тимофеева