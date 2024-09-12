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Булыкин раскрыл, где может проявить себя Дзюба

Булыкин: Дзюба может проявить себя в «Акроне»
12 сентября 2024, 18:46
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон».
Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.

«Пока всё выглядит красиво. Хорошая, футбольная история. Теперь нужно, чтобы он себя хорошо проявил, как в предыдущих клубах. Я думаю, Дзюба хорошо мотивирован и может проявить себя в «Акроне». Да, Заур Тедеев – жёсткий тренер, а у Артёма – непростой характер. Но Артём – опытный игрок и должен найти взаимопонимание с наставником», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.



Ранее бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сих пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.

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Сааведра назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент
Сааведра определил Глушенкова лучшим футболистом РПЛ
12 сентября 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявил, что считает лучшим футболистом РПЛ на данный момент полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Лучший футболист РПЛ сейчас? 100% — Глушенков, причём с большим отрывом. Он меня очень сильно удивил, когда мы играли против «Локомотива». Он делает разницу на поле, я уверен, что сможет заиграть в большом европейском клубе. В «Зените» он продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Сааведра.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон». Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.

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#спорт
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Кирьяков сравнил подбор игроков у «Динамо» и ЦСКА
12 сентября 2024, 18:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение о том, что подбор игроков у «Динамо» качественнее, чем у ЦСКА.
«После прошлого сезона все ждали от «Динамо» большего. Все думали, что клуб будет укреплять свой успех, в который попала ложка дёгтя в последнем туре. «Динамо» нестабильно в обороне и атаке, есть проблемы с реализацией. Такая же ситуация была в других встречах. Есть недобор очков «Динамо». Но чувствуется, что у «Динамо» хороший потенциал, у команды подбор намного лучше, чем у ЦСКА», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Кирьяков.

Вместе с тем, он отметил, что шестое место, которое занимает сейчас «Динамо», не может устроить болельщиков команды.

Ранее в агентстве Gestifute заявили, что переход нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в чемпионат России нереалистичен.

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#тренер
#клуб
#рпл
#футбол
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Кэмпфер раскрыл, чем ему нравится Казань
Кэмпфер: В Казани отличная еда
12 сентября 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский защитник, хоккеист Стивен Кэмпфер, перешедший в «Трактор», поделился своими положительными впечатлениями о Казани.
«В Казани, когда мы жили на базе, часто гуляли с сыном в парке рядом. Также гуляли около Кремля в выходные. У нас там было несколько ресторанов, где часто завтракали. Еда в Казани отличная! Чего только стоят «треугольники», мы постоянно их ели. В Казани меня и мою семью тепло приняли, я могу описать этот город и хоккейный клуб «Ак Барс» только положительно», — отметил в беседе с Metaratings.ru Кэмпфер.

Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказывал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.

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Представительницы Подмосковья стали чемпионками мира по спасательному спорту
12 сентября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анжелика Малинина и Мария Катасёва из Московской области в составе женской сборной России одержали победу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проводился в китайском городе Харбин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Команды соревновались в четырёх дисциплинах: подъём по штурмовой лестнице, полоса препятствий, боевое развёртывание и пожарная эстафета. По итогам турнира первое место в командном зачёте среди женщин завоевала сборная России, в составе которой выступили представительницы Подмосковья Мария Катасёва и Анжелика Малинина», — говорится в сообщении.
Кроме того, Анжелика Малинина завоевала золотую медаль в пожарной эстафете и заняла второе место в боевом развёртывании.

Отмечается, что мужская команда России заняла в общем зачёте третье место.

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#мчс
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#спасатели
#московская область
#подмосковье
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На матче розыгрыша Кубка футбольных мам в Дубне определились победители трёх наград
12 сентября 2024, 12:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В городском округе Дубна на стадионе «Волна» прошли матчи розыгрыша Кубка футбольных мам. В турнире участвовали команды из Москвы, Орехово-Зуева и Дубны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотой Кубок завоевали «Футбольные мамы Москвы», которые в финальном матче одержали победу над представителями клуба «Футбольные мамы Знамя Труда» из Орехово-Зуева.

Третье место заняла команда «Спартак Юниор Мамы красные» из Дубны.

В финальной встрече за «Серебряный Кубок» победителем стала еще одна дубненская команда — «Спартак Юниор мамы белые», которая преодолела сопротивление «Футбольных мам Динамо», также представляющих Дубну. Третьей призовой командой стали «Динамо Дубна».

«Кубок Надежды» был присуждён команде «Дворовые девчата» из Дубны.

Лучшие игроки турнира также получили индивидуальные награды. Призерами стали Светлана Волкова (команда «Знамя Труда»), Алла Шидакова («Футбольные мамы Динамо»), Екатерина Мошкова («Спартак Юниор Мамы красные»), Таисия Покидова («Спартак Юниор Мамы белые»), Елена Неясова («Футбольные мамы Москвы»), Виктория Матюшина («Дворовые девчата») и Татьяна Давыдова («Динамо Дубна»).

Каждый участник спортсмен получил уникальную медаль от организаторов АНО «Футбольные мамы», а команды, занявшие призовые места, были награждены специальными призами от министерства физической культуры и спорта Московской области.

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#подмосковье
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В Подмосковье состоится первый матч нового сезона волейбольной Суперлиги
12 сентября 2024, 09:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый матч нового волейбольного сезона российской Суперлиги состоится 16 сентября в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе: спортсменки клуба «Заречье-Одинцово» сразятся с красноярской командой «Енисей», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Встреча начнётся 19:00. Ведущим будет известный российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что состав команды «Заречье-Одинцово» усилился двумя новыми волейболистками: к подмосковным спортсменкам присоединились Ева Павлович Мори из сборной Словении, а также чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр 2020 года в составе сборной Сербии Мина Попович. А главным тренером клуба стал Константин Ушаков, ранее возглавлявший столичный клуб «Динамо».

Календарь игр нового сезона Суперлиги размещён на официальном сайте команды «Заречье-Одинцово».

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#волейбол
#минспорта мо
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Тренер Гладилин раскрыл, какая роль в «Зените» достанется Соболеву
Тренер Гладилин: Соболев исполнит роль Дзюбы в «Зените»
11 сентября 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что перешедший в «Зенит» Александр Соболев будет выполнять функции экс-форварда Артема Дзюбы.
«Если они отдали центрального нападающего Сергеева в Самару, значит Соболев будет выполнять эти функции. Семак знает, как играть с таким нападающим, он работал с Дзюбой, это будет похожий вариант. Соболев как центральный нападающий будет продавливать, бороться, сбрасывать мяч партнёрам», — предположил в беседе с Газета.ру Гладилин.

Бывший форвард «Зенита», чемпион СССР Юрий Герасимов высказал мнение о том, что Александра Соболева взяли в «Зенит» по той причине, что он был качественным футболистом в «Спартаке».

«Соболев — лучшее, что было в «Спартаке». Наверное, поэтому его взяли в «Зенит». Новый аргентинец — умница. Манера бега необычная, но видно, что парень забивной, ищет момент, знает, где открыться в штрафной», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Герасимов.

Ранее Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сиз пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.

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Тренер Гладилин объяснил отсутствие работы у Дзюбы и Джикии
11 сентября 2024, 18:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия до сиз пор находятся вне клубов, возможно, из-за финансовых претензий.
При этом Гладилин подчеркнул, что точный ответ на вопрос об отсутствии работы смогут дать только сами спортсмены. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что при желании и один, и второй найдёт себе клуб очень быстро.

«Это их проблемы, я не знаю, по каким причинам они до сих пор без клуба — может, их не устраивают финансовые условия, может ещё что-то. Здесь надо к ним обращаться. А работа всем есть, найти её не составляет труда», — заявил в беседе с Газета.ру Гладилин.

А футболист «Локомотива» Алексей Батраков поделился позитивными воспоминаниями о работе с Артёмом Дзюбой.

«Было приятно играть вместе с, по меркам российского футбола, великим игроком. Мне понравилось то время, которое мы находились вместе в команде. У него менталитет победителя. Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артём всегда хотел победить. Эта черта в нём подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него. Это важное качество, потому что с тренировок потом всё переносится на игру», — рассказал в беседе с «РБ Спорт» Батраков.

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявлял, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».

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#футбол
#клуб
#спортсмены
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Стало известно, перейдёт ли Роналду в РПЛ
Gestifute: Переход Роналду в РПЛ невозможен
11 сентября 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В агентстве Gestifute заявили, что переход нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в чемпионат России нереалистичен.
«Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры? Это невозможно», – прокомментировали в беседе с Metaratings.ru представители агентства.

До этого сообщалось о том, что 39-летний Роналду забил свой юбилейный 900-й гол в карьере, а его действующее соглашение с «Аль-Насром» будет действовать до конца сезона-2024/25.

Ранее агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, заявил, что спортсмен в будущем может приехать в Россию. Отмечалось, что в этом сезоне спортсмен будет выступать за немецкий «Аугсбург» на правах аренды.

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#рпл
#спортсмен
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