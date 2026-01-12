«Барселона» победила «Реал» и завоевала Суперкубок Испании
На стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» завершился финальный матч Суперкубка Испании по футболу, в котором сошлись «Барселона» «Реал». Встречу обслуживал главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро.
Матч прошёл на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и завершился со счётом 3:2 в пользу каталонцев.
Примечательно, что голевая феерия развернулась на поле под занавес первого тайма. В течение дополнительного времени команды трижды обменялись забитыми мячами. За несколько минут до финального свистка судья показал игроку «Барселоны» Френки де Фонгу красную карточку.
Эта победа стала для «Барселоны» 16‑й в истории турнира. В финале прошлого розыгрыша сине-гранатовые также обыграли «Реал», причём с ещё более крупным счётом — 5:2.
