Врачи диагностировали рак двукратному обладателю «Золотого мяча» Кевину Кигану
Известный английский футболист Кевин Киган борется с онкологическим заболеванием. Информацию обнародовали в пресс-службе клуба «Ньюкасл».
Семья спортсмена утверждает, что Кигана госпитализировали для углублённого обследования из‑за стойких симптомов, затрагивающих область брюшной полости. По итогам медицинских процедур врачи подтвердили наличие ракового заболевания. В настоящее время экс‑футболист готовится к началу терапевтического курса.
«Кевин Киган недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования в связи с сохраняющимися симптомами в области брюшной полости. В результате обследований был выявлен рак, Кевину предстоит пройти лечение», — говорится в сообщении клуба.Киган дважды за профессиональную карьеру получал «Золотой мяч» (в 1978 и 1979 годах). Он выступал за такие клубы, как «Ливерпуль», «Сканторп Юнайтед» и «Саутгемптон».